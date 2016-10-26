القوات السعودية تصد هجوما لميليشيات الحوثي والمخلوع

صدت القوات السعودية على الحدود، هجوما لميليشيات الحوثي والمخلوع في قطاع " الحرث " قتل على إثره العشرات من عناصر تلك الميليشيات، فيما لاذ آخرون بالفرار.

وشهد قطاع " الموسم " عملية نوعية لقوات حرس الحدود والقوات البرية أدت الى أسر7 من ميليشيا المخلوع صالح ومقتل عدد منهم بعد ان رُصدوا اثناء اقترابهم من الحدود السعودية وتم استهدافهم وتطويق من لم يقتل أو يتمكن من الفرار..

وعلى بعد 400 كم بإتجاه الجنوب الشرقي من الحدود السعودية اليمنية تم رصد مجموعة من الحوثيين قبالة منفذ " علب الحدودي " وتم التعامل معهم من قبل الطيران والمدفعية السعودية وتدمير آلياتهم وقتل عدد منهم

أما على حدود قطاع نجران فقد قتل ستة عناصر من ميليشيات الحوثي فيما فر آخرون في تصدي القوات السعودية لهم قبالة المنطقة غرب جبل المخروق في نجران .

يذكر أن قطاع " الطوال " في جازان تعرض ليلة البارحه لسقوط عدد من المقذوفات العسكريه دون وقوع أي اصابات أو خسائر بشرية.

