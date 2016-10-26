حملة جباية تنفذها ميليشيات الحوثي ضد تجار صنعاء



تقوم ميليشيات الحوثي والمخلوع بحملة جباية طالت تجار صنعاء، ودفعت المحال التجارية في شارع هائل أهم شوارع العاصمة إلى إغلاق أبوابها بسبب ما تم فرضه من رسوم تحت مسميات مختلفة.



وأغلق التجار محلاتهم لليوم الثاني هربا من تعديات مسلحي الميليشيات الذين فرضوا إتاوات وجبايات عليهم تحت تهديد السلاح.

هذه الجبايات وفق مصادر تجارية تشمل رسوم اللوحات التجارية للمحلات، والسجلات والضرائب بكل أنواعها.

فضلا عن إجبار التجار على دفع تبرعات لتمويل ما يسمى بالمجهود الحربي لدعم الميلشيات.

هذة الحملة تأتي في ظل انهيار اقتصادي وضعف حاد في القوة الشرائية للمواطن، وأزمة تواجهها الميليشيات نفسها نتيجة عجزها عن دفع رواتب موظفي الدولة ..

وجه أخر لفساد ميليشيات الحوثي وبطشها كشف عنه نزاع داخلي بين عناصر الميليشيات في نقطة تفتيش في وادي السحول عند المدخل الشمالي لمدينة إب، حيث قتل 4 وجرح 10 آخرون من عناصرهم نتيجة تبادل اطلاق نار بينهم جراء خلاف حول توزيع نسب العائدات المالية التي تم جمعها من المسافرين والمارة عبر هذه النقطة .

تداعيات الأزمة المالية واستمرار الميليشيات في ممارسة الفساد، بدأت تحدث تصدعات داخل صفوف الميليشيات نفسها وتضاعف من حجم النقمة والسخط الشعبي ضدهم في الريف والمدينة .

