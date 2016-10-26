مصالحة بين قبيلتين سعودية ويمنية تنهي أزمة على الحدود

أنهت مصالحة بين قبيلتين سعودية ويمنية قضية سببها قتل احد ابناء قبيلة لأخرى، مساعي الصلح اثمرت عن تنازل أولياء الدم عن القصاص وعفوهم عن القاتل.

وجرت المصالحة على الشريط الحدودي في منطقة جازان حضرها أمير منطقة جازان ومدير شرطتها و عدد من مشايخ القبائل اليمنية والسعودية للتشاور والمصالحة وفق العادات والأعراف القبلية على إثر قضية قتل بين الطرفين حدثت منذ أشهر عدة.

المصالحة القبلية سادت فيها روح الموده التي ترجمها النسيج الاجتماعي المتقارب بين القبيلتين.

وعقدت المصالحة في مقر شرطة منطقة جازان وشهدت توثيق تنازل أولياء الدم عن القصاص ، وعفوهم عن المواطن قاتل ابنهم اليمني تلبية لمساعي الصلح التي بذلها عدد من وجهاء ومشايخ المنطقه مع نظرائهم في اليمن ، وقد توجت هذه المساعي بمباركه من قبل أمير منطقة جازان.

وكان لشرطة منطقة جازن دور بارز ايضاً مع المشايخ واسهمت في اتمام الصلح والعفو عن الجاني.

