ولد الشيخ يسلم الانقلابيين مقترح حل سياسي ويغادر صنعاء

غادر مبعوث أمين عام الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد صنعاء بعد زيارة قصيرة التقى خلالها بممثلي ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح إلى مشاورات السلام وسلمهم مقترحا يشكل أساسا لحل سياسي للأزمة في اليمن بعدما كان قد سلمه للحكومة الشرعية.

دعوات المجتمع الدولي التي إستجابت لها الحكومة الشرعية لوقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لإستئناف مشاروات السلام قوبلت من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالخ بتصعيد عملياتها العدائية في أنحاء مختلفة من البلاد.

ففي محافظة مارب إعترضت منظومة الدفاع الجوية صاروخا بالستيا اطلقته ميليشيات الحوثي والمخلوع على محافظة مأرب.

وفي محافظة تعز شهدت منطقة كهبوب في جبهة المضاربة شرق باب المندب اشتباكات وتبادل قصف مدفعي.

وفي محافظة الجوف تجددت الإشتباكات في مديرية المصلوب في حين شنت طائرات التحالف غارتين على مواقع الميليشيات في منطقة الساقية.

طيران التحالف إستهدف أيضا مراكز تجمع الميليشيات في مديرية نهم جبهة نهم بمحافظة صنعاء ، وفي مناطق مختلفة من محافظة الحديدة.

أما في صعدة، فقد قصفت طائرات التحالف مواقع الميليشيات في مديرية منبه وشدا والملاحيط والظاهر شمال وغرب المحافظة وفي صحراء البقع شرق المحافظة

