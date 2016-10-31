إفادة ولد الشيخ أحمد حول اليمن أمام مجلس الأمن

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين (31 أكتوبر) جلسة لبحث تطورات الأزمة اليمنية لاسيما بعد طرح المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد مباردة جديدة قال إنها تمثل مخرجاً لإنهاء الحرب في اليمن .

وفي هذا السياق، كشفت مصادر في الحكومة اليمنية للحدث أنه من المتوقع أن يستمع أعضاء المجلس لإفادة ولد الشيخ حول مبادرته التي قوبلت بالرفض من قبل الرئيس هادي والحكومة اليمنية.

وكان المتحدث باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، رفض السبت رؤية المبعوث الأممي الجديدة لليمن. وقال في مقابلة مع الحدث مساء الأحد إن المبادرة الأممية تختلف كلياً عن القرار الأممي 2216 والرؤية التي وقع عليها طرفا النزاع في الكويت.

كما أكد بادي أن المليشيات الإنقلابية الحوثية أداة من أدوات إيران لتطبيق أجندة نظام الملالي في المنطقة.

