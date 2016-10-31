اليمن.. استعادة مواقع هامة من يد الميليشيات في تعز

أعلن المركز الإعلامي لقيادة محور تعز العسكري التابع للجيش اليمني، الأحد سيطرة القوات الحكومية على "جبل الضعيف" في منطقة "بني عمر" بمديرية "الشمايتين" جنوب غربي محافظة تعز. وأضاف المركز أن 8 من عناصر الميليشيات الانقلابية قُتلوا في معارك استعادة الجبل.

هذا وسيطرت القوات الحكومية على منطقة "الدبح" غرب المدينة، بعد معارك عنيفة لا تزال مستمرة.

وأكد قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل أن قوات الجيش تمكنت من تطهير واستعادة عدد من المواقع الهامة من يد الميليشيات الانقلابية جنوب غربي محافظة تعز، أبرزها جبل الضعيف في بني عمر بمديرية الشمايتين، إلى جانب ما كبدته قوات الشرعية من خسائر في عتاد وأرواح الانقلابيين.

وشهدت محافظة تعز الأحد اشتباكات عنيفة بين الانقلابيين من جهة والجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة أخرى في منطقة الشقب جنوب المحافظة، وذلك بعد أن هاجمت الميليشيات مواقع لقوات الجيش، إلا أن قوات الشرعية صدت الهجوم وكبدت الانقلابيين خسائر في الأرواح والعتاد وإلحاق الأذى بصفوف مقاتلي الميليشيات.

وتستمر المعارك العنيفة في قلب تعز بعد سيطرة القوات الحكومية على منطقة "الدبح" غرب المدينة، فيما تحاول الميليشيات استعادة المنطقة بحسب مصادر ميدانية.

أما طائرات التحالف فقد كثفت غاراتها في شمال وغرب تعز، حيث استهدفت مواقع وتجمعات الميليشيات الانقلابية في قاعدة الدفاع الجوي شمال تعز، بالإضافة إلى منطقة مدارات غرب المحافظة. كما قامت بـ3 غارات على المعهد الفني في منطقة دمت بمحافظة الضالع جنوب البلاد، بحسب مصادر محلية.

إذاً لم يعد أمام الشرعية اليمنية سوى طريق واحد وهو استمرار المعارك حتى تحرير كامل الأرض من سيطرة الميليشيات الانقلابية، وخاصة مع فشل المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في إقناع الشرعية بمقترحاته أو فرض مقررات المجتمع الدولي على الميليشيات.

