التحالف العربي يدمر زورقين مسلحين لميليشيات الحوثي

دمر طيران التحالف العربي زورقين تابعين لميليشيات الانقلابيين الحوثيين انطلقا من ميناء مدينة المخا باتجاه المياه الدولية، الأمر الذي يهدد الملاحة الدولية.

واستنادا إلى معلومات مؤكدة حول وجود زورقي استطلاع مجهزين برادار ورشاش عيار 12.7 أمام سواحل المخا، تم مساء الثلاثاء من الشهر الحالي رصد الزورقين ومن ثم استهدافهما من قبل مروحية أباتشي، وقد أطلق صاروخ حراري من الزوارق.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت ميليشيات الانقلابيين الحوثيين، أمس الأربعاء، تشييع أحد قياداتها الكبيرة في جبهة حرض، وهو العميد الركن محمد عبد الرحمن الخالد، قائد اللواء الثاني حرس حدود التابع للانقلابيين.

وقد كان يجتمع بعدد من القيادات الميدانية والعسكرية التابعة لميليشيات الحوثيين والمخلوع صالح، حين شنت عليهم طائرات التحالف العربي غارة استهدفت مبنى إدارة أمن مديرية الزيدية أثناء اجتماعهم الأسبوع الماضي، ولم يتحدث الانقلابيون الحوثيون عن مقتل هذا القيادي كعادتهم في إخفاء قتل قياداتهم الكبيرة.

وتشير المعلومات إلى أن العميد قد التحق بجماعة الحوثي منذ وقت مبكر في مطلع عام 2011 انضم إليهم وتدرج في المناصب القيادية العسكرية، منها قائد لواء (حجة) وقائد محور (الملاحيظ) ورئيس أركان المنطقة العسكرية الخامسة وقائد اللواء الثاني حرس حدود.