تحرك بريطاني - أميركي لإنهاء الحرب في اليمن

كشفت مصادر دبلوماسية غربية عن تحركات دبلوماسية مكثفة في نيويورك والرياض بشأن حل الأزمة اليمنية وإخراج جهود التسوية الأممية من حالة الانسداد السياسي التي برزت بعد رفض الأطراف اليمنية للرؤية التي قدمها إسماعيل ولد الشيخ أحمد للحل السياسي.

تحرك بريطاني وخلفه أميركي لإنهاء الحرب في اليمن قبل نهاية ولاية الرئيس باراك أوباما. وسيوقف التحرك في نتيجته الحرب، ولن يزيل آثار الانقلاب.

وتحاول الرغبة البريطانية الأميركية الوصول إلى مسودة تعرض على مجلس الأمن الخميس، لاستصدار مشروع قرار لوقف إطلاق النار خلال الأيام المقبلة.

وقال المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة، ماثيو رايكروفت، إن بلاده تجري حاليا مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن مشروع القرار، معربا عن أمله في أن يحظى المشروع بدعم كل أعضاء المجلس.

ويركز المشروع على عدة نقاط أساسية، تتمثل في وقف العمليات العسكرية، ودعم خارطة السلام التي اقترحها المبعوث الأممي، ووصول المساعدات الإنسانية لكافة المناطق داخل البلاد، وكذا التحقيق في المزاعم بانتهاك أطراف الصراع للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.

وبالموازاة مع النشاطات الدولية، تجري تحركات دبلوماسية أخرى في الرياض، من سفراء الدول الراعية للتسوية السياسية في اليمن، حيث تقوم مجموعة سفراء الدول الـ 18 اتصالات مكثفة للوصل إلى حل سياسي يحظى بدعم دولي.

غير أن الحكومة الشرعية تبدي تحفظها على المشروع، لأنه يتجاوز القرار الدولي 2216 الذي ينص على إلغاء الانقلاب كلياً.