الجيش والمقاومة يسيطران على مناطق في البقع بصنعاء

أكد محافظ صعدة، هادي طرشان الوايلي، الخميس أن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير موقع سلاطح شرق منطقة البقع، ونزع ألغام زرعتها مليشيا الانقلابيين الحوثييين والمخلوع صالح في المنطقة.

وأوضح الوايلي أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية حررا مناطق في شرق البقع، أهمها موقع سلاطح، وتمكنت من استعادة أسلحة متنوعة تركتها المليشيا بعد فرارها من المواقع. ولفت إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل 15 من عناصر المليشيات وجرح العشرات منهم، فيما تم نزع 350 لغما كانت تعيق تقدم الجيش الوطني في المنطقة. وأكد المحافظ أن معركة تحرير صعدة مستمرة حتى استعادتها من يد الانقلابيين.

