اليمن .. تصعيد حكومي ضد خطة المبعوث الأممي

وصل المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد مساء الخميس إلى صنعاء لاستكمال مساعيه المتعلقة بخريطة الطريق واقناع الأطراف اليمنية بها، يأتي ذلك في وقت صعدت فيه الحكومة اليمنية موقفها ضد المبادرة واعتبرتها غير عادلة وتهدف الى تثبيت الانقلاب وخروجاً على المرجعيات، تزامن ذلك مع تظاهرات كبرى خرجت في محافظات يمنية عدة أكدت من خلالها رفضها لخطة المبعوث الأممي وأكدت تأييدها للرئيس هادي وحكومته الشرعية.

وتشير مصادر الى أن ولد الشيخ أحمد سيناقش مع وفد ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح تحفظاتهم على بعض بنود الخطة ، على أن يتجه بعد ذلك الى الرياض للقاء الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والوفد الحكومي المفاوض.

هذه التحركات للمبعوث الأممي تأتي في وقت صعدت الحكومة اليمنية من لهجتها ضد الخطة المطروحة، حيث وصفها نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري الخميس بأنها غير عادلة، وتهدف الى تثبييت الانقلاب واعتبرها التفافا على المبادرة الخليجية.

من جهته قال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر إن الشرعية وإن قبلت خريطة الطريق شكلا فإنها ترفضها مضموناً لتعارضها مع المرجعيات الوطنية ، مؤكداً على ضرورة انتهاء كل مظاهر الانقلاب، وقال ليس من مصلحة اليمن والمنطقة أن تحتفظ الميليشيات بالسلاح الثقيل والمتوسط.

