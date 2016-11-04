تقرير دولي.. اليمن بالمرتبة 170 بحرية الصحافة منذ التمرد

أكدت منظمة مراسلون بلا حدود الدولية أن الانتهاكات المرتكبة على أيدي "الحوثيين" أثرت بشكل حاسم في ترتيب اليمن على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة للعام الجاري، حيث احتل اليمن المركز 170 من أصل 180 دولة.

كما أكدت المنظمة في تقرير لها نشر في الثان يمن الشهر الحالي على موقعها أن الانتهاكات ضد الصحافة في اليمن أصبحت لا تعد ولا تحصى منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء وأجزاء واسعة من البلاد، حيث سجلت نقابة الصحفيين اليمنيين ما لا يقل عن 67 حالة اعتداء على الصحفيين بهدف منعهم من القيام بعملهم.

ولفتت إلى أن السجون تشهد حالات تعذيب كثيرة، بحسب العديد من الشهادات، أما حالات الاختطاف والاختفاء في صفوف الصحفيين فقد أصبحت لا تعد و تحصى.

إلى ذلك، أشار التقرير إلى احتجاز الحوثيين ما لا يقل عن 13 من الصحفيين والمعاونين العاملين كرهائن في صنعاء من جميع وسائل الإعلام الناقدة لهم. وأضاف أن عبد الملك الحوثي اعلن بشكل صريح حربًا مفتوحة على الإعلاميين.

