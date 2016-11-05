المخلافي: لابد من خطة جديدة تستند على المرجعيات

قال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي إن الحكومة اليمنية رفضت الخطة الأممية بسبب عدم التزامها بشكل كامل بالمرجعيات المتفق عليها، وأضاف المخلافي في اتصال سابق إن الحكومة لم تطلب تعديلات على الرؤية وإنما طلبت رؤية جديدة تتفق مع المرجعيات.



وفي سياق متصل شنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات على مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في عدد من المحافظات.

ففي صعدة استهدفت بعدة غارات منطقة مران بمديرية حيدان معقل التمرد الحوثي، كما قصفت المقاتلات مواقع للانقلابيين في كل من منطقة الحمراء بمديرية همدان غرب صنعاء جبهة نهم شمال شرقي صنعاء ومنطقة بني مطر غربي العاصمة. وفي تعز واصلت الميليشيات الانقلابية قصفها لعدد من قرى المدينة حيث أفادت مصادر محلية عن مقتل امراة واصابة ثلاثة أشخاص إثر سقوط قذيفة على منزلهم جنوب حيفان.

