المخلوع صالح يوافق على خارطة الطريق الأممية

في الوقت الذي تتردد فيه أنباء عن خلافات بين طرفي الانقلاب في صنعاء سببها توزيع حقائب الحكومة التي يسعى الانقلابيون لتشكيلها، وجد المخلوع صالح في الرؤية الأممية لحل الأزمة ورقة جديدة لاستغلالها عبر الإعلان عن موافقته على خارطة الطريق في خطوة يرى مراقبون انها تمثل تراجعا عن الانقلاب وتحميل المتمردين الحوثيين مسئولية ما يحدث في البلاد.

فبعد أن أطاحت ثورة الشباب السلمية بالمخلوع صالح عام 2011، ظل يمني النفس بالانتقام ووجد في أعداء الأمس (المتمردين الحوثيين) ضالته ليشكل معهم تحالفا أنتج خلطة شيطانية قادت البلاد إلى الدمار بعد الانقلاب على السلطة الشرعية.

ومع مرور أكثر من عامين كان صالح خلالها كنيرون روما الذي استمتع بحريق وتدمير مدينته، ويبدو أن المخلوع تراجع عن انقلابه ليعلن - على غير عادته - قبول خارطة الطريق الأممية لحل الأزمة في اليمن.

صالح الذي أصبح نشطا على صفحات الفيسبوك قال إن مبادرة الحل التي تبنتها الأمم المتحدة تشكّل في مجملها قاعدة جيدة للمفاوضات.

والغريب في الأمر، أن من تسبب إلى جانب الحوثيين في تدمير اليمن وزعزعة استقراره وتهديد أمن جيرانه، أعلن في منشور له استعداده للتعامل الإيجابي مع المبادرات حفاظا على سلامة ووحدة وأمن واستقرار اليمن وتحقيق السلام في اليمن وفي المنطقة، حسب قوله.

إلا أنه اشترط ايقاف العمليات العسكرية من قبل التحالف والتي قال إنها تهدف لعرقلة حركة الملاحة الدولية في منطقة باب المندب متناسيا، أن قوات تابعة له وميليشيات حوثية هي من أقدمت على استهداف سفن إغاثية وعسكرية وهددت حركة الملاحة جنوب البحر الأحمر.

صالح الذي أراد أن يظهر بمظهر من يجنح للسلام، طلب أيضا إلغاء قرار العقوبات التي طالته ونجله وعدد من قيادات التمرد الحوثي ليتضح أنه يبحث كعادته عن مصالحه الشخصية التي فضلها خلال العقود الأربعة الماضية على مصلحة اليمن.