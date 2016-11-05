انقلابيون يتظاهرون ضد ولد الشيخ في صنعاء

تظاهر العشرات من أنصار ميليشيا الحوثي أمام مقر إقامة المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ في صنعاء مرددين شعارات تتهمه بعدم الحياد.

وكان ولد الشيخ وصل إلى صنعاء الخميس الماضي من أجل التسويق لخارطة سلام تنهي النزاع المستمر في البلاد منذ حوالي تسعة عشر شهرا.

وتتضمن الخارطة تعيين نائب لرئيس الجمهورية وتشكيل حكومة وفاق وطني وصولاً إلى إجراء انتخابات جديدة إضافة إلى إنشاء لجان عسكرية وأمنية تشرف على انسحاب المسلحين وتسليم الأسلحة في صنعاء والحديدة وتعز وتشرف أيضا على سلامة وأمن المواطنين ومؤسسات الدولة.