اليمن.. لقاء جديد للمبعوث الأممي مع الانقلابيين بصنعاء

وصل المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى العاصمة صنعاء للاجتماع بالانقلابيين من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.

وقال ولد الشيخ أحمد إنه سيبحث الجهود المبذولة لتحقيق السلام وإنه سيناقش بالتفصيل كل بنود المقترح الذي تقدم به للتأكد من إمكانية التوصل لاتفاق شامل في اليمن.

وأضاف المبعوث الأممي أن خارطة الطريق للسلام تتضمن خطوات سياسية وأمنية متتالية، من شأنها أن تساعد اليمن في العودة إلى انتقال سلمي ومنظم.

من جهته، قال وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي إن الحكومة اليمنية رفضت الخطة الأممية، بسبب عدم التزامها بشكل كامل بالمرجعيات المتفق عليها، وأضاف المخلافي في اتصال سابق إن الحكومة لم تطلب تعديلات على الرؤية وإنما طلبت رؤية جديدة تتفق مع المرجعيات.

ميدانيا، شنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات على مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في عدد من المحافظات.

ففي صعدة استهدفت عدة غارات منطقة مرّان بمديرية حيدان معقل التمرد الحوثي، كما قصفت المقاتلات مواقع للانقلابيين في منطقة الحمراء بمديرية همدان وجبهة نهم ومنطقة بني مطر غربي العاصمة. وفي تعز واصلت الميليشيات الانقلابية قصفها لعدد من قرى المدينة حيث قتلت امرأة وأصيب 3 أشخاص إثر سقوط قذيفة على منزلهم جنوب حيفان.

وشنت مقاتلات التحالف غارات على تجمعات الميليشيات الانقلابية في منطقة الصيرتين بمديرية الصلو جنوب المدينة.