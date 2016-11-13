اليمن.. غارات للتحالف على مخابئ أسلحة للميليشيات

شنت طائرات التحالف العربي سلسة غارات على مواقع ومخابئ أسلحة للميليشيات في جبل يازل وجبل النبي شعيب في مديرية بني مطر غرب العاصمة صنعاء .. كما سمع دوي انفجارات هزت العاصمة من الجهة الجنوبية لجبل عطان ونقم بحسب ما أفاد به سكان محليون .

استهدفت طائرات التحالف أيضا مواقع وتجمعات للميليشيات في منطقة صرواح غرب مآرب بالاضافة الى مواقع فِي محافظات عمران وحجة و الحديدة حيث شنت طائرات التحالف خمس غارات على معسكر الدفاع الجوي القريب من مطار الحديدة الحربي .. وغارتين على ثكنة عسكرية في منطقة إلحاح الساحلية التابعة لمديرية بيت الفقيه .. كما اغارت طائرات التحالف على تجمعات للميليشيات في منطقة ذباب شمال باب المندب وجبل مهيوب شرق باب المندب في محافظة تعز.

