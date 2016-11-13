ميليشيات الحوثي تقمع تظاهرة لعسكريين في صنعاء

قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ان اليمنيين لايريدون سلاماً مشوهاً ولا سلاماً كاذباً، ويريدون السلام الدائم والشامل ، القائم على إنهاء الانقلاب والمستند الى المرجعيات المحددة ، من جانب اخر اعتدت ميليشيات الحوثي على أساتذة جامعة صنعاء على خلفية احتجاجات للمطالبة بدفع رواتبهم كما قمعت احتجاجا لعسكريين موالين للمخلوع صالح تجمعوا للمطالبة بمرتباتهم كاملة.

وتزداد وتيرة الغضب الشعبي في صنعاء وبقية المحافظات اليمنية من ممارسات ميليشيات الحوثي ، وتكبر هذه الغضبة مثل كرة الثلج.

عدم صرف المرتبات لثلاثة أشهر خلق حالة من السخط والمعاناة لدى اليمنيين ، وبدأت شرائح متعددة من المجتمع تعبر عن رفضها لذلك ، فقد خرجت في صنعاء تظاهرة لمجاميع من العسكريين ومنتسبي الأمن يطالبون بصرف رواتبهم كاملة دون انتقاص.

وقد تصدت الميليشيات لهذه الاحتجاجات ومارست القمع وأطلقت الرصاص الحي في الهواء ، واعتدت على بعض المحتجين وطاردتهم ، وتم خطف آخرين الى أماكن مجهولة.

كذلك هو الحال مع أساتذة تسع جامعات حكومية منها جامعة صنعاء ، حيث بدأ الأكاديميون برفع الشارات الحمراء وتنفيذ وقفة احتجاجية لمطالبة ميليشيات الحوثي بصرف رواتبهم ، ما دفع الميليشيات الى تفريق المتظاهرين وتهديدهم.

ميدانيا تدور مواجهات عنيفة في منطقة الصيار بمديرية الصلو ومنطقة المفاليس والخزجة بمديرية حيفان جنوب تعز، واستعادت قوات الشرعية عددا من المواقع ، كما تدور مواجهات في سوق الربوع.

وفي محافظ الجوف واصلت قوات الجيش والمقاومة وبدعم من التحالف تمشيط المواقع التي تم تحريرها خلال اليومين الماضيين في منطقة خب والشعف ، فيما تواصل قوات الشرعية تقدمها باتجاه الخط الحدودي مع السعودية بعد عملية تمشيط واسعة ونزع الألغام.

سياسيا قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ان اليمنيين لايريدون سلاماً مشوهاً وكاذباً، بل يريدون سلاما دائما يقوم على إنهاء الانقلاب ويستند للمرجعيات.

وأكد هادي في كلمة ألقاها في البرلمان الجيبوتي في اطار زيارته لجيبوتي أكد ان مسار السلام في اليمن يجب أن يستند إلى المرجعيات الثلاثة، وان اي أفكار تتجاوز ذلك هي مضيعة للوقت.

