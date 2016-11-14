وباء الكوليرا ينتشر في 11 محافظة يمنية

نصف المحافظات في اليمن تنوء تحت وطأة انتشار الكوليرا الذي فتك بالآلاف حتى الآن بحسب منظمة الصحة العالمية.

إذ ضرب الوباء 11 محافظة ، بعدما كان محصورا خلال الأيام الماضية في 6 محافظات، وتمّ تسجيل قرابة 4 آلاف حالة يشتبه بإصابتها بالمرض بحسب ما ذكر فرع المنظمة في اليمن.

فيما كانت تفيد الإحصاءات قبل يومين بوجود ألفَين و700 حالة فقط.

وتقع معظم الحالات المشتبهة بها في محافظتي تعز وعدن جنوب غرب البلاد، ووفقاً لبيان المنظمة، فإنّ "86 حالة تأكد إصابتها بالكوليرا بزيادة 21 حالة عن الرقم المسجل قبل أسبوع.

في الأثناء تواصل ميليشيات الانقلابيين استهداف المدنيين في تعز بالقصف المدفعي، فيما رد الجيش الوطني والمقاومة بهجوم عنيف على مواقع الانقلابيين تمكنت من خلاله تدمير مدرعات وآليات عسكرية للميليشيات في معسكر التشريفات بالقصر الجمهوري وفي تبة السلال وتبة سوفتيل شرق المدينة.

وارتفعت وتيرة الاحتجاجات في العاصمة صنعاء ضد ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بسبب عدم صرف المرتبات للموظفين للشهر الثالث على التوالي.

فيما أعلن نادي القضاة تعليقهم العمل في صنعاء والحديدة لأسبوعين بسبب اعتداءات الحوثيين.

من ناحيتها، نفذت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة ذمار احتجاجات ضد انتهاكات الميليسيات مهددين بالتصعيد لحين صرف المرتبات بشكل كامل.