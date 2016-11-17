هيومن رايتس ووتش: الحوثيون أخفوا المئات قسراً

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن المتمردين الحوثيين في اليمن أخفوا قسرا وعذبوا عددا كبيرا من المعارضين منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء، من بينهم أطفال، بحسب قناة "الحدث" الخميس.

وطالبت المنظمة الانقلابيين بإطلاق سراح المحتجزين ومتابعة الضالعين في الانتهاكات قضائيا.

وفي مطلع 2015، وأثناء مظاهرات مناوئة للانقلاب الحوثي في صنعاء، اختطف المتمردون الناشط اليمني صالح البشري، وبعد أربعة أيام وجد ملقى في شارع وعلى جسده آثار للتعذيب ليلفظ هناك أنفاسه الأخيرة.

كان الأول لكن قد لا يكون الأخير. سنتان عجاف تمر بهما العاصمة اليمنية صنعاء اختفى فيها المئات قسرا وعذبوا.

ورصدت منظمة هيومن رايتس ووتش تلك الحالات التي شملت صحافيين ومعارضين وكذلك أطفالا.

وأكدت المديرة التنفيذية لمنطقة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن، أن الحوثيين عذبوا وأخفوا خصومهم وارتكبوا الكثير من الانتهاكات.

وتوعدت وتسن بأن الانقلابيين سيكونون عرضة للملاحقة القضائية في المستقبل إذا لم يطلقوا سراح المحتجزين.