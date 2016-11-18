أحياء تعز السكنية تتعرض لقصف عشوائي من الميليشيات

تعرضت مدينة تعز اليمنية التي ما تزال ترزح تحت وطأة قصف وحصار الميليشيات للمدنيين فيها لقصف عشوائي مساء الخميس من قبل ميليشيات الحوثي والرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح.

فقد أفادت مصادر من المدينة للعربية بأن المليشيات شنت قصفاً عشوائياً عنيفاً على الأحياء السكنية مستخدمة صواريخ الكاتيوشا، لاسيما على شارع التحرير وسط المدنية.

وذكرت مصادر محلية أن عشرات المدنيين قتلوا وأصيبوا إثر قصف مدفعي على سوق سوفيتيل الشعبي، نفذته الميليشيات من مواقع تمركزها قرب مطار تعز الدولي في ضاحية الجند شرق المدينة.

من جهة أخرى، كشفت مصادر عسكرية في التحالف العربي للعربية الخميس عن مقتل مشرف مديرية باقم في ميليشيات الحوثي معين الحربي وهو ابن أخت عبدالملك الحوثي زعيم الميليشيات بقصف أحد الكهوف في صعدة، كما اُستهدف كهف آخر في نفس المنطقة وأسفر عن مقتل 22 من الحرس الجمهوري.

