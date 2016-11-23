اليمن.. مقتل الكبسي القيادي بالميليشيات الموالية لصالح

قتل محمد محمد الكبسي القيادي في الحرس الجمهوري الموالي لميليشيات المخلوع صالح والحوثيين مع عدد من مرافقيه الثلاثاء في غارات للتحالف على صعدة في منطقة قبالة نجران السعودية.

كما أدت الغارات على صعدة إلى قطع طريق الإمداد الرئيسي الرابط بين منطقتي حيدان ومران المعقل الرئيس للتمرد الحوثي وهو ما سيحول دون وصول أى تعزيزات عسكرية للميليشيات في منطقة مران

وكانت طائرات التحالف العربي قد شنت غارات مكثفة ومتتالية على مواقع الميليشيات الانقلابيين في محافظة الحديدة غرب اليمن حيث استهدفت كتيبة الدفاع الجوي خلف منصة 22 مايو ، ومنزل المخلوع صالح، والمطار العسكري، ومعسكر الدفاع الجوي، ومواقع أخرى شمال شرق ميناء الحديدة.

