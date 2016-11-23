ميليشيات الحوثي تخطف عشرات المعارضين في صنعاء

أفادت مصادر الحدث في اليمن أن ميليشيات الحوثي شنت خلال اليومين الماضيين (الاثنين والثلاثاء) حملة اعتقالات وخطف ومداهمات طالت العشرات من المنازل والأشخاص، بينهم ضباط شرطة في العاصمة صنعاء ومحافظتي إب والحديدة.

وأوضحت المصادر أن عمليات الخطف شملت مدرسين وطلبة ونشطاء وعسكريين ممن يعارضون توجهات وممارسات ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.

وأطلقت الميليشيات الرصاص الحي على بعض المطلوبين أثناء عمليات الإيقاف، ونتج عن ذلك إصابة عدد منهم في مدينة صنعاء القديمة وفي مديرية حيس التابعة لمحافظة الحديدة.

كما داهمت منازل بعض المختطفين لديها في مدينة الحديدة وفي إب، وقامت بنهب محتوياتها ومصادرة ممتلكاتهم.