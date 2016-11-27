الانقلابيون يقمعون تظاهرات ضدهم بالقبض على منظمها

أفادت معلومات "الحدث" بأنّ التظاهرة التي تمت الدعوة إليها في صنعاء اليوم ضد الانقلابيين وسياسة التجويع التي ينتهجونها تم إجهاضها بعد أن ألقت ميليشيات القبض على القيادي المؤتمري المقرب من المخلوع صالح كامل الخوداني.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات على إطلاق الخوداني "هاشتاغ" يدعو فيه للمشاركة في مظاهرة للاحتجاج على عدم صرف ميليشيات الحوثي مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين للشهر الثالث.

وأطلق الانقلابيون تهديدات بالتصدي لأي مظاهرات بقوة السلاح ونشروا مسبقا مئات المسلحين بزي عسكري في صنعاء gمواجهة دعوات أطلقها عسكريون أيضا للخروج في مظاهرات إحتجاجية للموظفين في مختلف مرافق الدولة وحثّهم كل المواطنين للنزول والمشاركة في المظاهرة السلمية، منبهين لعدم الانجرار وراء محاولة الانقلابيين تسييس المظاهرة أو استخدام العنف لإفشال التحرك.

