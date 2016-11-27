اليمن.. المبعوث الأممي يلتقي وفد الانقلابيين في مسقط

تزامنت عودة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الى عدن مع جولة يجريها المبعوث الاممي ولد الشيخ احمد في عدة دول خليجية لإحياء مباحثات السلام المتعثرة ، بدأها من مسقط مع إحتمال زيارته لعدن للقاء الرئيس هادي ..

وفيما اكد ولد الشيخ أحمد استعداده للذهاب الى عدن للقاء الرئيس اليمني اذا تطلب الامر ذلك، الا ان هذا التزامن يوحي بحسب مراقبين بعدم نضوج الاجواء لاستئناف المفاوضات بالرغم من تصاعد الضغوطات الدولية الرامية الى ذلك في الآونة الأخيرة بشكل غير مسبوق.

ولد الشيخ شدد في تصريحاته الاخيرة على مضيه قدما في وساطته، لا بل انه قال انه يعمل على الاعداد لجولة مقبلة من المفاوضات لابد أن تكون قصيرة وحاسمة، اذ لا تتجاوز مدتها عشرة أيام وتنتهي بالتوقيع على اتفاق نهائي.

وبعد تاكيد طرف الشرعية رفض خارطة الطريق التي يطرحها ولد الشيخ احمد باعتبارها لا تتماشى مع المرجعيات المتفق عليها، كشف ولد الشيخ أن الحكومة اليمنية حضّرت جوابا حول خارطة الطريق وقررت التعامل مع ما تضمنته.

وفد الانقلابيين اجرى ثلاث جلسات متتالية مع ولد الشيخ احمد في مسقط تمحورت حول الترتيبات الامنية والعسكرية لخارطة الطريق، الا ان المتحدث باسم الحوثيين ورئيس وفدهم المفاوض محمد عبدالسلام شكك في أداء ولد الشيخ أحمد وفي حياديته متوقعا ان يتم انهاء مهمته مع وصول الادارة الاميركية الجديدة.

تصريحات عبالسلام تذكر باداء الانقلابيين على مدى ثلاث سنوات مضت ... تفاوض ومحادثات مع الموفدين الدوليين من جهة، وتحضير لمزيد من الحروب من جهة اخرى.

