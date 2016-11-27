تعز.. قصف عشوائي للميليشيات على الأحياء

قتلت في تعز امرأة وأصيب 4 من المدنيين في قصف عشوائي على أحياء سكنية غرب المدينة، في وقت تواصل الميليشيات قصف القرى والأحياء السكنية بالأسلحة الثقيلة.

وشن طيران التحالف غارات عدة على مواقع الميليشيات في تلة السلال شرق تعز وهي من أهم مواقعها، كما قصفت الطائرات تجمعات للميليشيات في منطقة العمري غرب تعز ، هذا فيما تتواصل المعارك العنيفة شرقي المدينة حيث قتل وجرح العشرات من الحوثيين ، بينما تتقدم قوات الشرعية في المحور الشرقي للمدينة وتصدت لهجمات الميليشيات في مناطق عدة بالجبهتين الشرقية والغربية لتعز.