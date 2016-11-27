14 مليون شخص بحاجة لغذاء في اليمن

في اليمن تقرع الأمم المتحدة نواقيس الخطر وتحذر من وضع الأطفال خاصة والأزمة الإنسانية التي تنهش اليمن عامة منذ بدء الأزمة خاصة لتصل أعداد المحتاجين للمساعدة إلى 14 مليون يمني على امتداد البلاد يعانون من نقص في الغذاء تتراوح درجاته بين حاد ومتوسط.

وتعتبر الحرب هي المتهم الأول بتدهور الوضع بحسب برنامج الغذاء العالمي التي طاب لها المقام في اليمن وخلقت هذه الأزمة الإنسانية لكن الأمرّ من الحرب هو غياب أي بارقة أمل تنتشل اليمنيين من هذا النفق الذي يبدو طوله بلا نهاية مع استمرار تعنت الانقلابيين وحصارهم للمدن والقرى.

