تعز تتصدر المأساة اليمنية بسبب اعتداءات الانقلابيين

أصدر ائتلاف الإغاثة الإنسانية بمحافظة تعز، تقريراً جديداً الخميس عن الأوضاع الإنسانية في المحافظة لشهر نوفمبر من العام الجاري 2016، تضمن إجمالي الخسائر البشرية والمادية التي تم رصدها جراء الأحداث في المحافظة، والوضع الصحي والتعليمي القائم، والاحتياجات الإنسانية الإغاثية للمحافظة.

وقد أفاد هذا التقرير بمقتل 172 مدنيا بينهم 143 رجلاَ و504 جرحى، بينما قتل 23 طفلاً، كما قتلت ستُ نسوة وجرح اثنتان وخمسون بسبب القصف والقنص العشوائي .

كما تحدث التقرير عن 65 منزلاً ومنشأة ومحلا تجاريا ومدارس ومساجد ومباني حكومية تم تدميرها كما قال إن عن مئات الأسر نزحت من منازلها إجباريا بسبب القصف العنيف في مناطق مختلفة بتعز .

إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن خدمات المياه والكهرباء والنظافة هي الأخرى ما زالت منقطعة عن المدينة، إلى جانب انعدام معظم الخدمات الصحية والأدوية، وعدم وصول المنظمات الإغاثية والمانحة إلى مدينة تعز منذ الكسر الجزئي للحصار عنها من منفذها الغربي منتصف أغسطس الماضي.

وقد حذر ائتلاف الإغاثة الإنسانية من مجاعة قد تؤدي إلى كارثة إنسانية في محافظة تعز، وقد يصل بها الحال إلى ما وصلت إليه محافظة الحديدة جراء توقف إرسال المساعدات الإغاثية للمدينة التي تحتاج للتدخل العاجل لإنقاذ حياة المدنيين.

