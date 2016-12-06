اليمن.. الحكومة تناقش آلية صرف مرتبات الجيش

ناقش مجلس الوزراء اليمني برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، الإجراءات الأخيرة لآلية صرف مرتبات القوات المسلحة والأمن، ووضع اللمسات الأخيرة لتشكيل اللجان التي بدأت في إعداد وتجهيز الخطط اللازمة المصاحبة لعملية الصرف، والتي ستشمل أكثر من 200 ألف ضابط وجندي في جميع المناطق العسكرية السبع.

وفي سياق متصل بحث نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح مع وزير الثروة السمكية ورئيس لجنة صرف رواتب منتسبي المنطقة العسكرية الثانية "فهد كفاين" ووكيل محافظة أرخبيل سقطرى "رمزي محروس"، الخطوات التي تبذلها اللجنة المكلفة بصرف رواتب منتسبي المنطقة العسكرية الثانية.