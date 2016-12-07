أكثر من 15 ألف مصاب منذ اندلاع الأزمة اليمنية

حذر ائتلاف الإغاثة الإنسانية من كارثة انسانية وشيكة في تعز، بعد قتل أكثر من 3 آلاف مدني منذ إعلان الميليشيات الحرب عليها في مارس عام 2015.

وأضاف الإئتلاف الثلاثاء أن الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي والمخلوع صالح أدت أيضاً إلى إصابة أكثر من 15 ألف شخص، فيما وصل عدد الأسر التي تعرضت للتهجير القسري والنزوح من مناطق الصراع إلى 17 ألف أسرة.

وأكد الائتلاف أن عدد المنازل المدمرة وصل إلى 3 آلاف وأكثر من 300مدرسة بشكل جزئي وكلي، محذراً من انتشار الأوبئة والامراض القاتلة وخاصة مرض الكوليرا وأمراض سوء التغذية.

