غارات مكثفة للتحالف على مواقع عسكرية في صنعاء

شن طيران التحالف العربي الأحد غارات مكثفة على مواقع عسكرية وتعزيزات تابعة لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في العاصمة صنعاء.

كما شنت مقاتلات التحالف خلال ساعات اليوم الأولى 13 غارة على الأقل على مواقع وتعزيزات تابعة للانقلابيين في منطقة بني حشيش شمال شرقي صنعاء.



وشنت المقاتلات غارتين على معسكرات في النهدين وعطان.

وفي مديرية نهم دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني والإنقلابيين في تبة العياني



وحسب مصادر ميدانية فإن مدفعية الجيش الوطني تواصل قصف مواقع وإمدادات الانقلابيين في جبل رشاح ومنطقتي المدفون ومحلي في نهم.

