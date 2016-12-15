اليمن.. الجيش الوطني يقتل قياديين اثنين من الانقلابيين

أعلن الجيش الوطني عن مقتل قياديين بارزين اثنين في ميليشيات الانقلاب في جبهة حرض هما علي أحمد إسماعيل فلاح المكنى "أبو مزي"، والمقدم في الحرس الجمهوري نصر قناف جميل و4 آخرين، إثر غارة جوية لطيران التحالف العربي، كما قتل وجرح 23 آخرون بقصف لمدفعية الجيش الوطني على مواقعهم في حرض، بحسب ما ذكرت قناة "الحدث" الخميس.

الخسائر البشرية والمادية التي يتعرض لها الانقلابيون في مختلف الجبهات كانت قاصمة للمتمردين، وآخرها ما أفادت به مصادر ميدانية من حرض بمحافظة حجة والتي قالت إن قياديين من جماعة الحوثي والحرس الجمهوري قتلا بقصف لطيران التحالف العربي، استهدفهما إضافة إلى سقوط 23 آخرين مابين قتيل وجريح بضربة من مدفعية التحالف العربي والجيش الوطني على مواقعهم في مدينة حرض.

وفي تعز التي تشهد تقدما كبيرا للمقاومة والجيش الوطني، قالت مصادر عسكرية، إن وحدات من قوات الجيش والمقاومة تمكنت من تحرير جبل عنعن والسلسلة الجبلية المطلة على سوق الربوع الواقع على طريق تعز عدن، وذلك بعد اشتباكات عنيفة قتل فيها العشرات من الميليشيات الانقلابية، وبذلك استطاع الجيش تأمين طريق هيجة العبد الاستراتيجي الرابط بين عدن وتعز.

كما قتل 9 من الانقلابيين في تجدد المعارك في عدد من المواقع في مدينة تعز، حيث استطاعت المقاومة السيطرة على عدة مواقع مهمة كانت بيد الانقلابيين.

ومن ناحية أخرى، قالت مصادر محلية إن امرأة قتلت بالإضافة إلى اثنين من المدنيين، وذلك جراء استمرار القصف العشوائي على المدينة والمستمر منذ عدة أيام.

وفي منطقة مريس شمال الضالع، تمكنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية من السيطرة على جبل مرمق بعد هجوم مباغت على مواقع الميليشيات المتمركزة فيه، وأسفر الهجوم عن مقتل 6 من المتمردين، بالإضافة إلى استعادة الجيش الوطني لذخائر وأسلحة ثقيلة.