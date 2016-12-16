اليمن.. تقدم للجيش على جبهة نهم شرق صنعاء

في آخر تطورات المعارك على جبهات اليمن المختلفة، أفادت مصادر عسكرية الجمعة بسيطرة الجيش الوطني على منطقتي الزغن والربيعة في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب.



كذلك تقدمت قوات الجيش في منطقة المجاوحة في جبهة نهم شمال شرق صنعاء، بدعم جوي من التحالف العربي الذي شن غارات على مواقع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في المنطقة إضافة إلى غاراته على منطقة قتب المجاورة.

كما أسقطت قوات الجيش، بحسب مصادر ميدانية، طائرة استطلاع من دون طيار تابعة للميليشيات في بلدة صلب التابعة لمديرية نهم.

وفي محافظة البيضاء، أعلنت المقاومة الشعبية سيطرتها على مرتفع حيد حُمة الحصم المطل على منطقة المناسح، بعد معارك أسفرت عن مقتل ثمانية من الميليشيات .

كما قتل أربعة آخرون خلال تصدي المقاومة لحملة مداهمات للميليشيات في مركز مديرية ولد ربيع في البيضاء.

من جهتها جددت طائرات التحالف قصفها على مواقع ومخازن أسلحة للميليشيات في تعز وصنعاء وعمران.

