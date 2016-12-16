اليمن.. مواجهات عنيفة بين قوات الشرعية وميليشيات الحوثي

اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الشرعية وميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، الخميس، في منطقة كهبوب شرق باب المندب وجنوب الوازعية غرب مدينة تعز، بحسب قناة "الحدث" الجمعة.

كما دارت معارك مماثلة في جبال المحاولة والمنصورة والمناطق الفاصلة بين الوازعية والمضاربة التابعة لمحافظة لحج، فيما تجددت المعارك جنوب مديرية ذوباب غربي تعز، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات.

وشنت مقاتلات التحالف غارتين على مخزن وتجمعات الميليشيات شمال المخا غربي تعز.

وفي الجوف، تم إحباط هجوم للميليشيات على أحد المواقع القريبة من معسكر الخنجر شرقي مديرية خب والشعف، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين.