اليمن..التحالف يقتل قياديا بارزا من ميليشيات صالح

أفادت مصادر "الحدث"، الأربعاء، أن قياديا كبيرا في ميليشيات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح قتل في غارة للتحالف على صعدة قبل أيام.

وأكدت مصادر محلية أن عبدالخالق صالح محمد البياضي القيادي في الميليشيات الخاصة التابعة للمخلوع قتل بغارة استهدفته في محافظة صعدة شمال اليمن السبت الماضي.

وفي تعز، أعلنت المقاومة الشعبية مقتل 7 من الانقلابيين وإصابة 11 آخرين في أطراف حي الكمب شرقي المدينة.

كما سيطرت قوات الشرعية على عدد من المباني المطلة على بوابة معسكر التشريفات والقصر الجمهوري، ودحرت الانقلابيين في تبة الرضعة وجبل الهوبين في منطقة الأقروض بمديرية المسراخ جنوب محافظة تعز.

وأشارت مصادر محلية إلى مقتل القيادي في ميليشيات الحوثي حسين علي يحي اليعري، الملقب بأبي حسام، خلال المواجهات في محيط معسكر التشريفات.

وتفيد المصادر أن أبو حسام كان ممن تلقوا تدريبات خاصة على أيدي خبراء إيرانيين، وأرسل إلى تعز ليقود الميليشيات في حربها على المدينة.

وقتل مدنيان وأصيب عدد آخر بجروح من جراء القصف العشوائي للانقلابيين على أحياء الجحملية وصالة والكمب السكنية في المدينة.