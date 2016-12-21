ولد الشيخ: اجتماع الأردن تقني وليس للمفاوضات السياسية

أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن الإجتماع الذي يجري الترتيب لعقده في الأردن هو إجتماع تقني للجنة التهدئة والتنسيق وليس لمفاوضات سياسية.

من جانبه دعا وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط البريطاني توباياس إلوود جميع الأطراف اليمنية لاسئناف وقف الأعمال القتالية والعمل لإحلال السلام.

وفي وقت سابق التقى رئيس الوفد الحكومي لمشاورات السلام ووزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، في الرياض مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وأوضح المخلافي خلال اللقاء أن الحكومة الشرعية تنتظر من المبعوث الأممي تقديم ورقة جديدة لتحقيق السلام، تتضمن تصوراً واضحاً وفقاً للملاحظات والردود التي قدمتها الحكومة على الورقة السابقة، التي لم تتوافق مع المرجعيات الشرعية المتفق عليها سابقاً.

وأكد المخلافي أن تطبيق قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصِّلة هو الخيار الوحيد لتجنيب الشعب اليمني ويلات الحرب، وأن على الميليشيات الانقلابية تنفيذها.

كما جدد حرص الحكومة على السلام والوئام لإخراج اليمن من جحيم الاحتراب وجدية السلطة الشرعية في التعاطي الإيجابي مع كافة الجهود الدولية، الهادفة إلى تحقيق السلام وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

