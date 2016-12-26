الحكومة اليمنية تتهم منظمات انسانية بالانحياز للانقلابين

كشف وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي الأحد عن تحرك تقوده الوزارة لتصحيح معلومات منظمات دولية قال إنها مارست تضليلاً للحقائق. وأفاد الوزير بأن منظمات انسانية مارست التضليل للحقائق وانحازت للقوى الانقلابية بدافع أهواء سياسية وبصورة غير محايدة.

وأضاف أنه على الرغم من الهجمات للهيئات الإغاثية، إلا أن الحكومة الشرعية استطاعت أن تثبت أن الميليشيات لا يمكن الاعتراف بها وهي مجموعة انقلابية لا يمكن أن تسوق لها على أنها مؤسسة ثورية تحظى بالقبول الشعبي وهو إنجاز كبير.

إلى ذلك، أكد أن نقل مقرات كل المنظمات الإنسانية التي تعمل من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن من شأنه إكساب تلك الممثليات مصداقية وحيادية مما يثمر عملاً حقيقيا مستندًا على حقائق ميدانية.

ودعا وزير حقوق الإنسان عبر صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى " ممارسة ضغط أكبر من خلال العمل الدبلوماسي كي يفعل القرار القاضي بنقل أعمال تلك المنظمات إلى عدن "، مؤكدا أنه "من غير المنطقي أن تعمل تلك الهيئات خارج عاصمة البلاد المؤقتة ".

كما لفت إلى متابعة وزارة حقوق الإنسان اليمنية كل ما يتعلق بتطبيق القرارات الأممية التي نصت على إيقاع عقوبات على القوى الانقلابية في اليمن، وتقديم المعلومات والإفادات في هذا الخصوص، "مع توضيح المعلومات المغلوطة وغير الصحيحة التي تم رسمها من قبل القوى الانقلابية

