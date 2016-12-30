سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين غرب شبوة

شنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الخميس هجوماً على مواقع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في مديرية عسيلان غرب محافظة شبوة.

واقتحمت القوات بعض المواقع بعد معارك عنيفة مع الميليشيات سقط خلالها قتلى وجرحى من المتمردين.

وفي مأرب شنت مقاتلات التحالف غارات على مواقع الميليشيات في منطقة صرواح غرب مأرب، مكبدة إياها خسائر فادحة، فيما تواصلت المعارك لتحرير صرواح والمخدرة وهيلان وطرد الميليشيات منها.

وفي الجوف قتل وجرح عدد من الحوثيين خلال هجوم على مواقع قوات الشرعية في منطقة خب والشعف، وفي محافظة البيضاء جرت اشتباكات عنيفة في عدة مناطق من مديرية ذي ناعم ، سقط خلالها قتلى وجرحى من المتمردين.

