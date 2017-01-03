اليمن.. خسائر هائلة يتلقاها الانقلابيون بمختلف الجبهات

أعلن الجيش اليمني والمقاومة الشعبية رسمياً، قطع الطريق الرابط بين مدينة البقع بمحافظة صعدة، ومحافظة الجوف، وأعلنوا الخط الرابط منطقة عسكرية بعد السيطرة عليه، وتشهد جبهات القتال مواجهات عنيفة سقط فيها العشرات من المتمردين بين قتيل وجريح.

خسائر بشرية مضاعفة للميليشيات في مناطق عدة. عشرات العناصر سقطوا بين قتيل وجريح، ولا سيما في شبوة وصعدة، ثمانية متمردين قتلوا في مديرية عسيلان في محافظة شبوة، في مواجهات عنيفة أثناء محاولة الميليشيات استعادة السيطرة على مواقع تم دحرها منها خلال اليومين الماضيين.

وقالت مصادر عسكرية إن نحو 16 عنصرا من الميليشيات سقطوا قتلى وجرحى بقصف طائرات التحالف العربي لكهف كانوا يتحصنون فيه قبالة منطقة الربوعة شمال محافظة صعدة الحدودية.

وفي حجة، قتل اثنان من قيادات الانقلاب في غارات نفذتها مقاتلات التحالف العربي في مديرية ميدي. وقال المركز الإعلامي في المنطقة العسكرية الخامسة، إن القياديين "أبو مروان" و"أبو أيمن" قتلا، كما تم تدمير آليات وأسلحة ثقيلة متنوعة ومخازن للذخيرة.

طائرات التحالف أغارت كذلك على مواقع الميليشيات في مناطق مسورة، ونقيل بن غيلان، مركز مديرية نهم، ومفرق أرحب باتجاه العاصمة صنعاء، كما استهدفت مواقع الانقلابيين في حراز والحيمة وصعفان غرب العاصمة صنعاء.

وتمكنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية من تدمير أربع عربات عسكرية للميليشيات في منطقتي الحقل والأنصب في محيط العاصمة الشمالي كانت في طريقها إلى نهم، وهذه هي المرة الأولى التي تتمكن فيها قوات الشرعية من قصف تلك المناطق، التي تعد قريبة من أمانة العاصمة، المركز الإداري لصنعاء.