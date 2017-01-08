الجيش مدعوما بالتحالف يقترب من السيطرة على باب المندب

أعلن الجيش الوطني اليمني أن عملية الرمح الذهبي التي انطلقت السبت، أسفرت عن تحرير ذباب بالكامل ومعسكر العمري ومناطق أخرى.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني في تعز أن الرئيس هادي ونائبه يشرفان على العملية ، مشيرا الى أن هناك اشتباكات عنيفة تدور مع ميليشيات الحوثي وصالح ، وأنه تم القبض على قائد معسكر العمري أثناء الهروب ومعه ثمانية ضباط وثلاثون جنديا من ميليشيات المخلوع صالح ،وشاركت بوارج التحالف في قصف تجمعات الميليشيات في معسكر العمري.

والرمح الذهبي هي العملية الجديدة التي اطلقها الجيش الوطني اليمني مدعوما من قوات التحالف لاستعادة الساحل الغربي قرب باب المندب ومحافظة تعز، ويشرف عليها الرئيس اليمني ونائبه لتأمين السواحل اليمنية وخطوط الملاحة الدولية.

وتدور اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني مسنودا بقوات التحالف والميليشيات في مثلث العمري بعد مديرية ذباب والتقدم مستمر للجيش الوطني باتجاه تحرير المخاء.

وقامت بوارج قوات التحالف بقصف تجمعات ميليشيات الحوثي في معسكر العمري جنوب غرب تعز.

ويشكل معسكر العمري أهمية إستراتيجية وعسكرية حيث بسقوطه يكون الجيش الوطني قد تمكن من السيطرة على الساحل الغربي وقطع الإمدادات التي يتم تهريبها من الاسلحة والذخائر للحوثيين.

ويرى خبراء عسكريون ان نجاح العملية العسكرية في الشريط الساحلي لمحافظة تعز من شأنها تأمين المدخل الشمالي لباب المندب، ويفقد الميليشيات اهم منافذ تهريب الاسلحة من البحر عبر مديرية ذباب والمخا، كما تمكن من قطع الامدادات على تجمعات الميليشيات في الضواحي الغربية والشمالية لمدينة تعز، ويسهل القضاء عليها.



