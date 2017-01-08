"الحدث" ترصد استهداف التحالف للانقلابيين الحوثيين

حيل متعددة ووسائل نقل مختلفة وميليشيات تحاول التخفي وإخفاء ذخائرها التي سلبوها على الحدود اليمنية، تنتهي بالكشف عنها مع القتل والتدمير من قبل القوة التي تمتلكها القوات السعودية.

إحدى الحيلِ التي استخدمتها الميليشيات الحوثية وحرس المخلوع علي عبدالله صالح، أخفوا هذا السلاح بين الأشجار، ولكن سرعان ما انتهى الأمر به بتدميره عبر مدفعيات القوات السعودية.

مركبة تابعة للميليشيات تسير بسرعة حاولت تخطي الحرم الحدودي بين السعودية واليمن تعامل معها طيران التحالف، بعد أن ظهرت حقيقتها بحملها أعداداً كثيرة من الألغام، كانت تنوي الميليشيات زرعها على الحدود.

حاولت الميليشيات الحوثية إيجاد حلولٍ أخرى للوصول إلى الحدود السعودية لإطلاق قذائفِهم، فاستعانوا بدراجات نارية لراكبين، كل دراجة معنية بمهمة معينة إلا أن المهمات تنتهي بالفشل، بعد أن تدركها المدافع والهاون السعودية قبل وصولها إلى الحدود.

مزاعم الميليشيات الحوثية والمخلوع صالح بأن السعودية تقصف المدنيين اليمنيين وتهدم منازلهم، يدحضها الواقع على الأرض، فقرى بأكملها كانت تعيش آمنة على الحدود قبل أن تستولي عليها ميليشيات الحوثيين والمخلوع صالح ويجعلون منها منطلقا لعملياتهم العسكرية.