اليمن.. ولد الشيخ في عدن قريبا وأنباء عن مبادرة معدلة

التقى المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد، في الرياض مع سفراء الدول 18 الداعمة للمبادرة الخليجية سعيا لإيجاد حل سلمي للأزمة اليمنية.

ويستعد المبعوث الأممي لزيارة عدن قريباً للقاء الرئيس هادي وسط أنباء عن أنه يحمل تعديلات على الورقة الأممية السابقة التي عرضها على الحكومة اليمنية الشرعية ورفصتها آنذاك.

ميدانيا يواصل الجيش الوطني مدعوماً بطيران التحالف العربي زحفه صوب مدينة المخا الساحلية غرب محافظة تعز، بعد هروب الميليشيات الانقلابية من معظم مناطق بلدة ذباب، هذا وبدأت القوات الحكومية في تمشيط كافة المناطق التي خلفت فيها الميليشيات مئات الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي وصالح في البلدة قبل فرارها.

وعلى خطى ثابتة يمضي الجيش الوطني في تحرير ما تبقى من مواقع عسكرية في الشريط الساحلي بهدف الوصول إلى مدينة المخاء الساحلية التي تشهد قتالا عنيفا بعد أن سيطر الجيش على كل المرتفعات الاستراتيجية في منطقة العُمري واغتنامه لأسلحة متطورة والقضاء على العشرات من المتمردين بينهم المشرف العام للحوثيين وأسر عدد من ضابط الحرس الجمهوري التابع للمخلوع.

هذا وكان طيران التحالف العربي قد كثف من غاراته الجوية على مواقع وآليات الميليشيات الانقلابية في مديرية ذباب والمخا، وأحدثت الغارات دمارا كبيرا في آليات ومنصات إطلاق صواريخ في شمال معسكر العُمري ومناطق القدحة والجديد والمقعر على الشريط الساحلي.

وفي الجوف قالت مصادر ميدانية إن معارك عنيفة اندلعت بين الميليشيات الانقلابية وقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مديرية المصلوب، بعد أن دكت مدفعية الجيش الوطني مواقع الانقلابيين في المصلوب والغيل، تزامناً مع معارك عنيفة تدور في المنطقة وكان محافظ الجوف الشيخ أمين العكيمي أكد بأن أكثر من 80% من مساحة المحافظة في قبضة الجيش والمقاومة بعد تلقي الميليشيات الانقلابية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات خلال الأيام الماضية.