اليمن.. الانقلابيون يستنفرون أمنياً في صنعاء

في اليمن، أفاد شهود عيان بأن الميليشيات نفذت استنفارا عسكريا وانتشارا أمنيا واسعا في شوارع صنعاء وأحيائها لأول مرة منذ سيطرتها على العاصمة.

وأكد سكان محليون أن الانقلابين نشروا أعدادا كبيرة من المسلحين بالزي العسكري والمدني، مدعومين بعربات مسلحة في الشوارع الرئيسة وعند مداخل بعض الأحياء السكنية، وقاموا بحملة دهم وتفتيش واسعة.

وتأتي حالة الاستنفار والانتشار الأمني هذه على وقع اشتداد المعارك في جبهتي نهم والساحل الغربي لمحافظة تعز.

وقال مصدر عسكري إن الجيش الوطني حقق تقدما خلال الساعات الماضية في جبال يام التابعة لمنطقة نهم، واستولى على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.

وأكدت مصادر عسكرية أن قوات الشرعية مسنودة بمقاتلات التحالف تقدمت إلى مشارف مدينة المخا ومينائها غربي محافظة تعز.

وأشارت المصادر إلى وجود انهيارات كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبد الله صالح تزامنا مع سقوط العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح.

هذا ويحرز الجيش تقدما حيث وصل إلى منطقة "خضراء" التي تبعد عن المخا نحو 4 كيلومترات.

وأعلن الجيش أن الساعات القادمة ستشهد مزيدا من التقدم نحو مديرية المخا من مختلف المحاور وفقا للخطط العسكرية حتى استعادتها بالكامل.