الجيش اليمني يقتحم معسكر الدفاع الجوي في المخا

اقتحم الجيش الوطني مسنودا بطيران التحالف العربي معسكر الدفاع الجوي وسيطر عليه بينما واصل تقدمه في منطقة المحجر شرق مدينة المخا.

وأكد مصدر عسكري أن الجيش شن هجوما واسعا على مواقع ميليشيا الحوثي وصالح في معسكر الدفاع الجوي وبإسناد من مقاتلات التحالف تمكنوا على إثره من اقتحام المعسكر وطرد الميليشيات منه.

وواصلت قوات الشرعية زحفها نحو معاقل الميليشيات في منطقة المحجر وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، في غضون ذلك قتل نحو ثلاثين عنصرا من الميليشيات في أنحاء متفرقة من محافظة الحديدة بغارات استهدفت معسكر الدفاع الساحلي ومعسكر القوات الخاصة.