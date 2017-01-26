هذا ما سيقدمه ولد الشيخ لمجلس الأمن حول اليمن

من المتوقع أن يقدم المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد إحاطة اليوم لمجلس الأمن يعرض فيها الوضع اليمني ونتائج زياراته التي شملت الرياض، والدوحة، ومسقط، وعدن، وصنعاء.

وبحسب ما نقلته وكالة الأناضول فإن المبعوث الدولي سيعرض رؤيته لاستئناف المشاورات اليمنية، كما سيدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وهدنة طويلة يتم الإعلان عنها في غضون أسبوعين، إضافة إلى رفع الحظر الجوي الذي يفرضه التحالف على مطار صنعاء.

ويسعى المبعوث الأممي إلى تثبيت وقف إطلاق النار في المقام الأول قبل الاتفاق على موعد جديد لمشاورات السلام.