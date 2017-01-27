ولد الشيخ: الانقلابيون لم يقدموا تفاصيل انسحاب عسكري

طالب المبعوث الأممي في اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الخميس، المجتمع الدولي بالضغط على الأطراف اليمنية لوقف النار، وقال "حل الأزمة اليمنية لن يكون من الخارج بل من داخل اليمن".

وأكد ولد الشيخ في جلسة لمجلس الأمن بشأن التطورات في اليمن أنه لا يمكن للحل في اليمن أن يكون عسكرياً.

وقال "إن نجاح وقف الأعمال القتالية سيعزز فرص السلام"، مضيفاً أن إنشاء الميليشيات حكومة موازية يعرقل عملية السلام.

وأضاف "الميليشيات لم تقم بأي خطوات لإنجاح خارطة الطريق".

فيما أوضح أن انتقاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لبنود المبادرات يقوض عملية السلام"، وأضاف "قلت للرئيس هادي إن ما يطرحه قابل للنقاش".

وأشار إلى أن المدنيين في تعز يعانون من القصف المتواصل، وأن هناك تراجعاً مستمراً على الصعيدين الإنساني والاقتصادي، وأن هناك ملايين من اليمنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية".

وقال أيضاً "اليمن يتخبط حالياً في دوامة من العنف والصراعات".

وأكد أن الحكومة اليمنية أبلغته بصرف رواتب الموظفين.