الجيش اليمني يعلن طريق المخا الحديدة منطقة عسكرية

أعلن الجيش الوطني اليمني الجمعة أن الطريق الرابط بين المخا ومحافظة الحديدة منطقة عسكرية. ودعا المواطنين إلى تجنب استخدام الخط الساحلي والابتعاد عن المركبات والمدرعات العسكرية وأماكن تمركز الميليشيات.

يأتي هذا الإعلان بعد سلسلة انتصارات حققها الجيش باسناد بحري وجوي من قوات التحالف على جبهة المخا وجبهتي الوازعية ومقبنة غرب تعز.

وكانت قوات الشرعية استكملت السيطرة على مدينة المخاء ومينائها بعد معارك عنيفة استغرقت أكثر من 48 ساعة شاركت فيها قوات التحالف العربي بعملية انزال بحري ومظلي تحت غطاء كثيف من طائرات الأباتشي.

وأكدت مصادر عسكرية يمنية ميدانية تطهير مديرية المخاء بشكل كامل من فلول الميليشيات وقتل المئات منهم في حين فر من نجى باتجاه الخوخة شمالاً و معسكر خالد بن الوليد شرقا.ً

وقد اعترف وسائل اعلام ميليشيات الحوثي بتعرض عناصرها لعملية ساحقة في المخا، وقالت إن قوات التحالف قامت بعملية انزال جوي وبحري في المنطقة فجر السبت تحت غطاء كثيف من طائرات الاباتشي التي لعبت دورا حاسما في المعركة.

