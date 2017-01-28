زعيم ميليشيات الحوثي: خسائرنا تعود لتخاذل مقاتلينا

أقرّ زعيم ميليشيا الحوثيين بالخسائر التي مُني بها الانقلابيون مع تقدم قوات الجيش والمقاومة في مختلف الجبهات.

وفي كلمة له عبر الإعلام الانقلابي الجمعة، ناشد عبدالملك الحوثي أنصاره بالتوجه إلى الجبهات، واصفاً الدعوة بتوجيهات إلهية.

وتطرق الحوثي إلى معركة المخا ونهم، عازيا الخسارة إلى تخاذل في صفوف مقاتليه.

يذكر أنه بعد نحو 3 أسابيع من اطلاق الجيش اليمني عملية الرمح الذهبي المدعومة من التحالف العربي لتطهير الساحل الغربي لمحافظة تعز من عناصر الميلشيات، باتت مدينة المخا وميناؤها في قبضة قوات الشرعية بعد استكمال تطهير المدينة وطرد عناصر الميلشيات منها بعد معارك عنيفة خلال اليومين الماضيين سقط خلالها المئات من المتمردين

