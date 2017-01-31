البنتاغون: نساء كثيرات في صفوف قاعدة اليمن

أعلن البنتاغون أن عملية الإنزال العسكرية في اليمن كشفت عن وجود نساء كثيرات يقاتلن في صفوف تنظيم القاعدة، بحسب قناة "الحدث" الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جيف ديفيس، الاثنين، إن الهدف من الإنزال هو جمع معلومات استخبارية حول تنظيم القاعدة من خلال جمع أكبر قدر ممكن من الوثائق والحواسيب والأجهزة الإلكترونية التي تحتوي على معلومات تخص التنظيم.

وأشار المتحدث كذلك إلى أن الجيش الأميركي أراد تحديدا مراقبة ومعرفة الأماكن التي أعاد فيها التنظيم انتشاره بعدما طرد من الشريط الساحلي الواقع بين المكلا وعدن.