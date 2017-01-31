التحالف يحذر من سيطرة الحوثيين على ميناء الحديدة

اعتبرت قيادة التحالف أن استمرار الميليشيات الحوثية في استخدام ميناء الحديدة قاعدة انطلاق للعمليات الإرهابية يعد تطوراً خطيراً، وفقا لما ذكرته قناة "الحدث" الثلاثاء.

ويأتي ذلك بعد إعلان التحالف عن تعرض فرقاطة سعودية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة لهجوم إرهابي من قبل 3 زوارق انتحارية تابعة للميليشيات الحوثية، ما أدى إلى استشهاد اثنين من أفراد طاقم السفينة وإصابة 3 آخرين حالتهم مستقرة.

وأوضحت قيادة التحالف في بيانها أن السفينة السعودية قامت بالتعامل مع الزوارق بما تقتضيه الحالة، إلا أن أحد الزوارق اصطدم بمؤخرة السفينة، ما نتج عنه انفجار الزورق ونشوب حريق في مؤخرة السفينة، حيث تم التحكم بالحريق وإطفائه.