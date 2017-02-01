التحالف يكثف قصفه للميليشيات في الحديدة براً وبحراً

صعدت قوات التحالف العربي، الأربعاء، عملياتها العسكرية الجوية والبحرية ضد ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في محافظة الحديدة، وعلى امتداد الشريط الساحلي الغربي لليمن.

وشنت أكثر من ثلاثين غارة جوية خلال الساعات الماضية، استهدفت مواقع حيوية للميليشيات في مدينة الحديدة، وتحديداً المطار العسكري، ومعسكرات الدفاع الجوي والحرس الجمهوري والدفاع الساحلي ومبنى الكلية البحرية، بالإضافة إلى منازل مسؤولين حكوميين سابقين تستخدمها الميليشيات ثكنات عسكرية لها.

كما قصفت الطائرات والبوارج الحربية للتحالف مواقع وآليات عسكرية للميليشيات في منطقة الخوخة شمال مديرية المخا، ومناطق أخرى على الساحل الممتد بين مينائي المخا والحديدة.